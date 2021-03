Vecchiano, una casa AIL sorgerà ad Avane grazie alla donazione di una cittadina

Una Casa AIL (l'Associazione italiana contro Leucemie Linfomi e Mielomi) sorgerà ad Avane: "Tutto questo sarà possibile grazie alla donazione di una nostra concittadina che ha deciso di donare l’immobile di sua proprietà all'associazione. La struttura ospiterà i pazienti dell'Unità operativa di Ematologia di Pisa, che provengono da lontano, e hanno necessità di curarsi nel nostro vicino centro di eccellenza sanitario", spiega il sindaco Massimiliano Angori.

Le Case AIL rappresentano infatti un elemento importante nel percorso dell’associazione verso l’obiettivo finale: dotare ciascun centro di cura di una propria residenza. Il malato ematologico deve necessariamente sottoporsi a lunghe terapie, che possono essere garantite soltanto da Centri di Ematologia altamente specializzati. Per il paziente che risiede lontano dal proprio Centro, queste terapie comportano ulteriori periodi di ricovero, dopo la prima fase di ospedalizzazione. Le Case AIL consentono di evitare periodi di ospedalizzazione prolungata, e soprattutto di realizzare grandi economie per la sanità pubblica.

"Abbiamo, in qualche modo, voluto omaggiare la generosità della nostra concittadina che ha deciso di fare questa importante donazione, e per questo abbiamo concesso il patrocinio del Comune di Vecchiano al progetto di realizzazione della nuova Casa AIL, concedendo anche una riduzione del 50% del canone di occupazione del suolo pubblico per gli interventi di ristrutturazione per l’immobile. La solidarietà della gente 'comune' è il più bel dono che si possa ricevere, anche come amministratori di una comunità, soprattutto in periodi tanto complessi come quelli che stiamo vivendo; si illumina anche così il futuro, aggiungendo luci di speranza", conclude il primo cittadino.