Il Coordinamento Toscano Associazioni per l’Autismo si schiera a fianco delle persone vittime di violenza e alle loro famiglie che stanno vivendo l’odissea del processo sul caso dei maltrattamenti presso l’Istituto Stella Maris di Pisa.

L'ente chiede che "al più presto si faccia piena luce su quanto accaduto individuando, senza ulteriore indugio, i colpevoli dei gravi atti di violenza inflitti su persone fragili ed indifese ospiti dell'istituto. Atti di violenza che gettano un'ombra indelebile su tutta la nostra società. Il Coordinamento si associa a tutti coloro che si stanno battendo per la verità e la giustizia in questa vicenda e affiancherà le associazioni ed i familiari delle persone coinvolte in ogni forma di lotta e di protesta che verrà messa in campo".