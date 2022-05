Fondazione Stella Maris in piazza e a teatro per la Giornata della prevenzione ed educazione sanitaria

Anche gli specialisti dell’IRCCS Fondazione Stella Maris saranno presenti a 'Lions in piazza', l’importante evento organizzato dal Distretto Lions 108LA che si terrà in piazza dei Miracoli a Pisa sabato 28 maggio dalle ore 9.30 alle 18. Si tratta della 'Giornata della prevenzione ed educazione sanitaria' che verrà realizzata in questa magnifica cornice con la presenza di tantissimi specialisti per la nostra salute che in 10 ambulatori appositamente allestiti faranno consulenza gratuita di oculistica, odontoiatria, consulto senologico, otorino, nefrologia, cardiologia, ortopedia, pediatria, dermatologia, geriatria e diabete. IRCCS Fondazione Stella Maris sarà presente con un team di neuropsichiatri infantili al gazebo messo a disposizione dal Lions Pisa Certosa con cui da anni è in atto una importante partnership.

Nello speciale spazio dedicato, non si faranno consulenze ma sarà possibile avere tutte le informazioni sulle attività che l’Istituto compie a favore dei bambini e degli adolescenti con e verranno illustrate le iniziative realizzate insieme al soldalizio pisano. Sarà possibile avere materiale informativo. IRCCS Fondazione Stella Maris è l’unico Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che si dedica unicamente alla ricerca, alla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione dei bambini e dei ragazzi con rari e gravi disturbi neuropsichiatrici ed è punto di riferimento nazionale per problematiche come l’autismo, le paralisi cerebrali infantili, l’epilessia, ADHD, l’anoressia, i disturbi della condotta e dell’umore, l’autolesionismo e molti altri.

Sempre nell’ambito di questa collaborazione di rilievo, la Fondazione ricorda che martedì 31 maggio alle ore 20.30 al Teatro Verdi a Pisa si terrà lo spettacolo benefico 'Otello ir Moro di Pisa', una divertente parodia musicale in vernacolo, organizzata dal Lions Pisa Certosa insieme al C.G.S. - Crocchio Goliardi Spensierati, compagnia teatrale specializzata in questo repertorio che miete successi in tutta Italia da cento anni (è stata fondata nel 1921) portando alta la bandiera del dialetto pisano. La prima versione di questa parodia, in endecasillabi sciolti, venne approntata nel 1932 dai famosi goliardi pisani Pescatori e Bertellotti, ma il testo ha subito negli anni innumerevoli arrangiamenti e modifiche; da ultimo è stato completamente riscritto da Lorenzo Gremigni.

Non è tutto. Lo spettacolo consentirà di dare un aiuto agli adolescenti che più hanno sofferto il peso del distanziamento sociale conseguente alla pandemia COVID-19. Lions Club Pisa Certosa invita a sostenere il service a favore del progetto 'Al di là delle Nuvole: Teen E-Motion'. Con questa importante iniziativa solidale il sodalizio finanzierà una borsa di studio inserita in un progetto di ricerca-sostegno per giovani con importanti difficoltà emozionali e comportamentali, isolamento sociale e autolesionismo, la cui diffusione è notevolmente aumentata in questo periodo di pandemico e post-pandemico. Il progetto 'Teen E-Motion' si propone di ampliare l’offerta terapeutica a favore degli adolescenti e delle loro famiglie, anche utilizzando tecnologie multimediali, attraverso la costruzione di strumenti specifici (pagina WEB, App) che adattandosi alle esigenze dei giovani, potranno sostenere la loro partecipazione ai percorsi terapeutici e aiutarli nel difficile compito di gestione delle loro crisi emotive e di ripresa di percorsi di crescita adattivi.

Biglietti: € 25 platea e palchi 1° e 2° ordine; € 15 palchi di 3° ordine e 1° Galleria; € 10 Galleria.

Prevendita: anche telefonica presso il botteghino del Teatro Verdi in Pisa, Via Palestro, tel. 050 941188 oppure on-line su www.vivaticket.it.