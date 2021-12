In sella alla moto per donare gioia ai ragazzi disabili: appuntamento a Tirrenia

Il rombo del motore, il vento che accarezza il volto e il senso di libertà che scaturisce dalle due ruote che solcano la strada. Con il solo scopo di regalare minuti spensierati, leggeri e felici, a ragazzi che ogni giorno si trovano a combattere a mani nude contro i problemi e le difficoltà generati da una condizione di disabilità. E' l'obiettivo che Francesco Grillandini si è posto con l'organizzazione della terza edizione dell'evento di mototerapia: stavolta lo scenario sarà piazza Belvedere a Tirrenia, nel pomeriggio di mercoledì 8 dicembre.

Dalle 16 alle 18, negli stand allestiti sotto i tre gazebi posizionati in piazza, il pilota accoglierà ragazze e ragazzi disabili, insieme ai familiari e alle associazioni di riferimento che vorranno prendere parte all'iniziativa. "La manifestazione è libera e totalmente gratuita - spiega Francesco - grazie al patrocinio del Comune di Pisa e di Confcommercio, chiunque potrà prendere parte all'evento. Non ci sarà bisogno di prenotazione: l'unica indicazione è quella di rispettare tutte le norme anticontagio. Quindi distanziamento e mascherina: in attesa di salire sul mezzo e una volta a bordo, quando verrà effettuato il tragitto". Piazza Belvedere per l'occasione sarà transennata e vietata al traffico di altri mezzi: il pomeriggio sarà interamente dedicato alla mototerapia.

"Per i ragazzi paralizzati sarà allestita una moto con sidecar: verranno adagiati all'interno del carrello, in sicurezza, e anche loro potranno beneficiare della mototerapia" sottolinea con orgoglio Francesco. "Nelle precedenti edizioni, svolte sul mare di Tirrenia con le moto d'acqua e in pista a Cecina, sono arrivati i ringraziamenti di tutti i partecipanti - continua - in particolare, mi hanno commosso gli attestati di stima e fiducia dei familiari e dei responsabili delle associazioni. Persone che tutti i giorni si trovano a gestire individui con disabilità hanno sottolineato quanto i ragazzi fossero entusiasti dopo il percorso sulla moto. Lo faccio esclusivamente per questo: donare loro qualche momento di leggerezza e spensieratezza".

"Inoltre siamo anche alle porte del Natale - conclude Francesco - in una giornata speciale come l'Immacolata. In piazza ci sarà anche l'evento dell'accensione dell'albero di Natale. Credo che sia il contesto migliore per regalare piccoli momenti di gioia a ragazze e ragazzi che dalla vita hanno ricevuto tanta sofferenza".