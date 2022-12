Gara di solidarietà per allietare il Natale dei piccoli pazienti del 'Lotti'

I vigili del fuoco di Lari, il nucleo di volontariato e di protezione civile dell'associazione nazionale carabinieri di Pontedera, i volontari delle Misericordie pisane, la Confesercenti, accompagnati da Babbo Natale, dal Draghetto Grisù e da Gea e Dexter (i cani del nucleo dei carabinieri), hanno allietato il Natale dei bambini ricoverati in pediatria all’ospedale 'Lotti'.

Tanti i regali per i piccoli pazienti costretti a trascorrere le festività in ospedale. Non solo giocattoli e tanta gioia, al 'Lotti' sono arrivati anche due fasciatoii e un apparecchio doppler vascolare acquistati anche grazie alle donazioni dei cittadini. Ad accogliere le diverse delegazioni Spiderman e i clown dottori, con il direttore dell’ospedale Luca Nardi, le dottoresse e gli infermieri del reparto, il vicesindaco del Comune di Pontedera e i coordinatori infermieristici.