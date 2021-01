Solidarietà e sport: l'Arno Volley in campo con il logo della Stella Maris

Il logo della Fondazione Stella Maris da ieri spicca sulla maglia della storica Arno Volley 1967, compagine castelfranchese di volley approdata alla serie B per un campionato all’insegna della solidarietà. Là dove batte il cuore dei nostri campioni c’è il simbolo e la concretezza di una collaborazione all’insegna della responsabilità sociale e dell’impegno a favore della Fondazione Stella Maris e del Nuovo Ospedale dei Bambini che verrà realizzato nell’area di Cisanello a Pisa.

'Noi sosteniamo la Stella Maris' è la scritta che attornia il logo dell’Istituto pisano per la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza che si tradurrà in iniziative che la storica società sportiva farà a sostegno e a favore dell’Istituto. Al debutto di questa importantissima iniziativa c’erano il presidente della Fondazione Stella Maris IRCCS, l'avvocato Giuliano Maffei e Andrea Volterrani, presidente Arno Volley 1967 con l’avvocato Davide Volterrani, Direttore Sportivo, e la squadra al completo.

"Oggi parte il campionato e faccio a tutti un grande in bocca al lupo! Grazie agli amici Andrea Volterrani, che ne è il presidente, e all’avvocato Davide Volterrani, Direttore Sportivo, ho conosciuto l’Arno Volley 1967 con tutto quel bellissimo bagaglio di storia, di passione e di entusiasmo che anima da oltre cinquanta anni questa Associazione sportiva - dice Giuliano Maffei, presidente della Fondazione Stella Maris IRCCS - i valori sportivi sono fortemente condivisi dalla Fondazione Stella Maris, perchè portano con sé non solo l’impegno a corretti stili di vita e di comportamento, ma anche la diffusione di valori solidaristici e comunitari, improntati alla crescita personale e al bene collettivo".

Giuliano Maffei continua: "E' in questo contesto che si inquadra la bella amicizia del nostro Istituto con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Arno Volley, storica compagine pisana fondata nell’ormai lontano 1967 a Castelfranco di Sotto, che gioca nel Campionato di Serie B, per avviare un percorso di responsabilità sociale e di vicinanza alle nostre attività istituzionali, ai nostri bambini e ragazzi e viceversa, ma anche di sostegno per la nuova sfida della costruzione del Nuovo Ospedale dei bambini a Cisanello. Questa associazione, Arno Volley 1967, è veramente meritoria perché in tutti questi anni ha saputo unire, avvicinandoli con passione allo sport, tanti giovanissimi che ha contribuito a formare come atleti e come futuri uomini e, sul piano sportivo a fargli raggiungere traguardi enormi visto che alcuni di loro hanno poi giocato ai più alti livelli della Serie A e della Nazionale riscuotendo successi anche mondiali. Ricordo tra tutti Marco Bracci, Marco Nuti e Federico Pistolesi. Sono, quindi, molto contento che il nostro logo con la dicitura 'Noi sosteniamo la Stella Maris' sfoggi sulle loro maglie, perché anche tutti noi, vi assicuro, sosteniamo l’Arno Volley".

"Riparte, finalmente, il Campionato di Serie B nazionale di pallavolo - dichiara Andrea Volterrani, presidente Arno Volley 1967 - devo dire che sono molto emozionato: sono passati ben 11 mesi dallo stop dettato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ed è come se si trattasse di un nuovo inizio. Ci sentiamo in forma, ce la metteremo tutta per fare bene anche perché in questo campionato abbiamo un dovere in più. Giocheremo, infatti, con le nuove maglie ufficiali da gara, in rigoroso biancoverde che portano con sé, all’altezza del cuore, il prezioso logo della Fondazione Stella Maris, Istituto di grande eccellenza internazionale nella Neuropsichiatria dell’età evolutiva".

Andrea Volterrani conclude: "Per me, anzi per tutti noi, questo è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio perché conosciamo bene la Fondazione Stella Maris e l’importantissima missione che essa svolge sul territorio, per cui poter associare il nostro logo a quello di Stella Maris ci emoziona particolarmente. Lo sport è una via per rimuovere tante barriere sociali che derivano anche dalle grandi fragilità psicofisiche per cui l’idea di intraprendere questo nuovo percorso di responsabilità sociale insieme a Stella Maris ci rende più forti perché ancor più consapevoli del ruolo importante che le associazioni sportive possono rivestire nella crescita e nella formazione sportiva ed umana delle giovani generazioni".