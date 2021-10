Risultati sondaggio PisaToday-Demopolis: l'opinione dei cittadini sulla sanità toscana

Il 65%, poco meno di 2 toscani su 3, promuove la sanità regionale, valutando i servizi sanitari con un voto pari o superiore al 6. Insufficiente è invece il giudizio del 35%.

È uno dei dati che emerge dal sondaggio sui toscani e la salute condotto dall’Istituto Demopolis per le testate regionali del Gruppo editoriale Citynews (FirenzeToday, ArezzoNotizie, LivornoToday, PisaToday). Rispetto alla media regionale, il dato cresce di 6 punti in provincia di Pisa, raggiungendo il 71%.

Il 53% dei toscani rileva però un peggioramento complessivo dei servizi per la Salute negli ultimi 2 anni: sembra pesare, secondo gli intervistati, la riduzione delle risorse e dei presìdi sul territorio, ma anche l’incremento delle liste d’attesa dovuto alla prolungata emergenza Covid. Per il 37%, invece, nell’ultimo biennio i servizi sono rimasti più o meno invariati, mentre appena per 1 su 10 sono migliorati.

Chiamati a valutare in dettaglio i servizi, i cittadini, intervistati dall’Istituto Demopolis, promuovono in ampia maggioranza le strutture ospedaliere toscane; l’opinione pubblica si divide invece sui Pronto Soccorso, promossi dal 52% e bocciati dal 45%. Rispetto alla media, il giudizio più critico sui Pronto Soccorso viene rilevato nelle province di Arezzo e Livorno.

I mesi trascorsi sono stati caratterizzati quasi integralmente dai problemi legati alla gestione della pandemia da Coronavirus. Secondo il sondaggio Demopolis, il giudizio dei toscani è in chiaroscuro: la maggioranza relativa, il 48%, ritiene che la sanità toscana si sia dimostrata all’altezza della situazione. Il 51%, sia pur manifestando nette criticità sui primi mesi, promuove la gestione della sfida vaccinale a livello regionale, bocciata invece da 4 toscani su 10.

Attraverso l’ascolto dei cittadini, l’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato infine le percezioni e le aspettative dei cittadini. Interessante risulta l’agenda stilata dai toscani per il miglioramento del Servizio Sanitario nella Regione. Sul podio, indicata dall’81%, la richiesta di riduzione delle liste d’attesa per diagnostica e visite specialistiche. Circa i due terzi sollecitano interventi per rafforzare gli organici nella sanità pubblica, con nuove assunzioni. Il 60% chiede di migliorare l’efficienza del Pronto Soccorso, il 53% di potenziare la sanità territoriale.