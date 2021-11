Controlli, movimenti sospetti in un'abitazione a Putignano: trovata della droga

Dei movimenti sospetti e un paio di volti sconosciuti all'interno di un'abitazione: così è partita la segnalazione alla Centrale operativa, che nel pomeriggio di sabato 13 novembre ha inviato una pattuglia della Squadra Volanti in via di Putignano per un sopralluogo. Gli agenti hanno rintracciato due giovani stranieri in regola con il permesso di soggiorno dentro alla casa, ospitati dal proprietario. Durante il controllo dell'abitazione però sono stati rinvenuti e sequestrati 1 grammo di hashish e 1 grammo di marijuana: ulteriori accertamenti sono in corso.