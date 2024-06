Procedono gli interventi per il recupero dell'ex Opera Pia a San Giuliano Terme, dopo l'avvio delle operazioni edili ad inizio anno. Nella giornata di mercoledì 12 giugno il neo sindaco Matteo Cecchelli, insieme ai tecnici, ha compiuto un sopralluogo per verificarne l'avanzamento dei lavori.

Si tratta del maggiore cantiere in corso per mole e complessità di interventi per un progetto che ha previsto un investimento complessivo pari a 4.797.500 euro, 4.186.839,83 dei quali sono coperti dai finanziamenti europei Next Generation Eu (Pnrr) che il comune di San Giuliano Terme è riuscito a captare, provvedendo poi ad integrare anche con risorse proprie di bilancio la parte restante.

Le maestranze hanno fino ad oggi compiuto le seguenti opere edili ed interventi propedeutici all'ulteriore progresso del cantiere: per l'edificio principale sono a buon punto gli interventi strutturali; avviata la realizzazione del vespaio in vetro cellulare del piano terra ed iniziata la realizzazione delle partizioni dei vani interni e unitamente alle lavorazioni impiantistiche; posizionati i ponteggi sul fronte tergale per il prossimo avvio delle lavorazioni relative al recupero del prospetto posteriore; nella sala comune sono state completate le lavorazioni preliminari e consolidate le strutture murarie per mezzo di iniezioni di boiacca a calce; presso le stallette è stata completata la pulizia degli spazi interni ed esterni. Posizionati i ponteggi per la prossima esecuzione del consolidamento delle murature per mezzo di boiacca.

"La rinascita di questo imponente edificio, che ha fatto la storia di San Giuliano Terme e che vogliamo torni a rivivere con un nuovo e importante ruolo per la comunità, è l'obiettivo che ci siamo posti - afferma il primo cittadino sangiulianese Matteo Cecchelli - una nuova funzione sociale e aggregativa con il ruolo di unire il tessuto urbanistico esistente e quello che verrà a crearsi tramite nuovi spazi pubblici, aree a verde e collegamenti pedonali. Essi rivitalizzeranno tutti quegli ambienti di proprietà comunale ad oggi non utilizzati, ma anche il ruolo di 'porta' del capoluogo considerata la forte vicinanza con la statale del Brennero".

L'originaria funzione dell'Opera Pia era quella di separare gli utilizzatori dei bagni tra benestanti, che giungevano appositamente per fruire delle acque termali, e abitanti di San Giuliano e dintorni (così detti 'bagnaioli'). L'intervento di rigenerazione urbana consentirà la riqualificazione del complesso edilizio posto al centro del capoluogo e, allo stesso tempo, introdurrà nuove funzioni sociali attraverso la realizzazione di appartamenti per l'emergenza abitativa, uno spazio per il co working, una sala comune/sala per incontri pubblici, un micro nido, la casa della cultura e della memoria, in più ad altri spazi pubblici. "Il tutto permetterà, finalmente, di aprire l'Opera Pia alla comunità", conclude Cecchelli.