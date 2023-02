Pontedera, sopralluogo sui cantieri in corso al Villaggio Scolastico

Sopralluogo ieri, 30 gennaio, da parte della Provincia di Pisa per il monitoraggio di alcune importanti lavorazioni relative all'edilizia scolastica al Villaggio Scolastico di Pontedera. Presenti per l'ente provinciale il presidente Massimiliano Angori e la consigliera all'Edilizia scolastica Cristina Bibolotti, per il Comune di Pontedera hanno partecipato gli assessori ai Lavori pubblici Mattia Belli e all'Istruzione Francesco Mori.

"Abbiamo avuto l'opportunità di visitare tutto l'edificio in costruzione del nuovo istituto 'Montale', che, in base all'attuale cronoprogramma, dovrebbe essere fruibile per l'anno scolastico 2024/25 - afferma il presidente Massimiliano Angori - si tratta di un nuovo plesso importante del valore complessivo di 7.5 milioni di euro finanziato dal Miur, che andrà a consentire la messa a punto di nuovi spazi scolastici per i ragazzi e le ragazze. Inoltre, è utile sottolineare la progettazione peculiare di questo nuovo plesso, che si configura come una progettazione partecipata dalle varie componenti: la struttura tecnica provinciale, l'istituzione scolastica e anche alcuni esperti in pedagogia. Il tutto finalizzato a creare anche un nuovo concetto di aule viste come un tutt'uno con l'ambiente esterno, in quello che anche il direttore dei lavori ha definito come un vero e proprio 'paesaggio didattico'".



"Una concezione innovativa dell'ambiente scolastico, utile a migliorare anche la vivibilità degli stessi locali didattici da parte degli studenti, studentesse, corpo docente e tutto il personale scolastico, e anche altamente funzionale per quanto concerne l'inclusione a 360 gradi" aggiunge Angori.



"Il secondo sopralluogo, molto importante anche questo, ha riguardato le lavorazioni alla palestra dell'istituto 'XXV Aprile' - sottolinea la consigliera Bibolotti - qui sono attualmente in corso interventi per un valore complessivo di circa 210mila euro interamente finanziati dall'ente provinciale. Le lavorazioni sono molteplici e si prefiggono l’obiettivo di recuperare gli interni della palestra in uso al Liceo 'XXV Aprile' mediante l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche per il rinnovamento del locale palestra stessa e il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei relativi locali spogliatoi e servizi igienici. Tra le altre cose sono previsti: adeguamento dell’impianto di illuminazione degli spogliatoi e dei relativi servizi, con sostituzione delle plafoniere, integrandolo con un sistema di accensione per mezzo di appositi rilevatori di movimento così da contenere il consumo di energia elettrica; rifacimento dell’impianto di illuminazione della palestra, con sostituzione degli attuali proiettori a campana con dei proiettori a sospensione con sorgente di illuminazione a led".



"Gli interventi - aggiunge Bibolotti - dovrebbero concludersi alla fine della prossima primavera. La ristrutturazione della palestra sarà funzionale agli studenti e alle studentesse ma anche al tessuto associativo sportivo della città di Pontedera, dal momento che questa sarà messa a disposizione anche delle associazioni sportive, in una gestione appositamente disciplinata da uno specifico protocollo che sarà messo a punto direttamente tra il Comune di Pontedera, l'istituzione scolastica e le stesse associazioni".



Infine, la convocazione dei tavoli per l'edilizia scolastica: "Il primo tavolo di Pontedera e il nuovo appuntamento per l'edilizia cittadina pisana saranno a breve convocati, presumibilmente nella prima metà di febbraio, dal momento che, di concerto con i dirigenti scolastici e l'ufficio scolastico provinciale, abbiamo ritenuto opportuno attendere il termine ultimo per le iscrizioni scolastiche" aggiungono Angori e Bibolotti.