Volterra: sopralluogo del presidente della Provincia agli edifici scolastici

Si è svolto di recente un sopralluogo a Volterra da parte del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e della struttura tecnica provinciale per saggiare lo stato dell’arte dell’edilizia scolastica cittadina. Presente al sopralluogo anche il sindaco di Volterra e consigliere provinciale alle infrastrutture e viabilità, Giacomo Santi.

"Per quanto concerne l’istituto 'Niccolini', di recente la Provincia ha investito oltre 980mila euro, per una serie di importanti interventi, tra cui: consolidamenti di volte e controsoffitti; messa a punto di impianto di rilevazione incendi e illuminazione di emergenza; interventi adeguamento antincendio; sostituzione caldaia e varie attività di riparazione e manutenzione edile ed impiantistica di carattere ordinario" spiega il presidente Massimiliano Angori. "E’ inoltre in programma la ristrutturazione ad uso scolastico dei locali di Vicolo del Forno per una stima economica che si aggira intorno ai 400mila euro, con un progetto che sarà esecutivo entro il prossimo mese di giugno".

"Per quanto riguarda il Liceo 'Carducci', sono stati eseguiti di recente lavori per un importo complessivo pari a circa 180mila euro, tra cui il rifacimento sovra copertura falde zona ingresso, a seguito di scoperchiamento per forte vento, avvenuto nell’ agosto 2022. E’ in corso l’affidamento per la progettazione, a livello di fattibilità tecnico economica, di una nuova copertura e sono in programmazione altri interventi, tra cui la sostituzione degli infissi" aggiunge Angori.

"Ringrazio la Provincia per questo accurato sopralluogo. Ci giungono notizie anche relativamente alla programmazione scolastica e per quanto concerne il 'Niccolini' dovrebbe trovare sbocco anche la messa a punto della classe articolata per il prossimo anno scolastico" afferma il sindaco Giacomo Santi. "Auspico che tutti gli interventi in programma legati all’edilizia scolastica possano trovare applicazione nei più brevi tempi possibili, pur comprendendo il difficile periodo che stanno attraversando tutti gli enti locali, alle prese con il caro materiali che si aggiunge alla ormai strutturale mancanza di risorse per le Province, a fronte delle importanti competenze ad esse attribuite" conclude Santi.