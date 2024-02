Marina di Pisa, sopralluogo del governatore Giani: "Avanti con i lavori di rinforzo delle scogliere"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Tappa a Marina di Pisa ieri per il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, che, insieme a Francesco Pistone, responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, ha effettuato un sopralluogo per supervisionare l'avanzamento dei lavori di rinforzo delle scogliere, dopo le drammatiche alluvioni dello scorso novembre con le violente mareggiate che hanno mandato sott'acqua l'abitato marinese.

"Sono 2.500 tonnellate di rocce che vengono dalla Val di Cornia. E' il secondo dei sei lotti: 2.500 ciascuno fa 15mila tonnellate di rocce che riposizioneranno quello che sono le dighe forane, che contengono i flussi del mare verso il centro di Marina di Pisa. Un intervento da un milione e 450mila euro a tutela della popolazione e del paese della costa pisana" ha sottolineato Giani.

“Questi lavori sono per noi molto importanti - ha concluso il governatore - perché in questo modo riusciamo a dare una risposta a seguito degli eventi che hanno colpito la costa nel novembre scorso, proprio mentre nell’entroterra era in corso la devastante alluvione. Con l’Università di Firenze e il Genio Civile è poi allo studio un progetto organico per la messa in sicurezza del litorale cui saranno destinati 5 milioni di euro”.