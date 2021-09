Sorpreso in centro a Pisa nonostante il 'Daspo urbano': denunciato

Il 37enne è stato trovato in Piazza Martiri della Libertà durante un controllo della Polizia

Nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, le volanti della Polizia hanno eseguito un mirato servizio straordinario di controllo del territorio in centro e zona stazione, con maggiori pattuglie. Sono stati controllati 21 veicoli e identificate 32 persone.

Tra le persone controllate in Piazza Martiri della Libertà c'è un senegalese 37enne, che a causa dei suoi precedenti e della tendenza a bivaccare nell'area del centro storico, ostacolando la ordinaria fruizione degli spazi urbani da parte della collettività, è stato attinto da un divieto di accesso nella zona - il noto 'Daspo urbano' - il 28 ottobre 2020 dal Questore di Pisa. Il senegalese è stato quindi accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per l'inosservanza, penalmente rilevante, del provvedimento.