Sorpreso mentre spaccia in piazza della Stazione a Pisa

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 32enne cittadino tunisino. Nello specifico, l’uomo, già noto ai militari per specifici precedenti penali, controllato in piazza della Stazione, è stato sorpreso in possesso di una dose di eroina del peso di 0.2 grammi (occultata in un calzino) e di 10 grammi circa di marijuana, nonché di materiale per il confezionamento e della somma di 20 euro, ritenuta provento di attività illecita. Arrestato, nella mattinata odierna, è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.