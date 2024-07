Sarà una mattinata di allegria, spensieratezza e forti emozioni quella di 'Sorriso in Moto', iniziativa dedicata ai ragazzi con disabilità e giunta alla settima edizione, organizzata a Tirrenia da Francesco Grillandini, pilota motociclistico pisano con oltre 20 anni di attività, con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, Associazione Eppur Si Muove, L'albero di Ohana, Blue Room, Innovation Racing Team, Caffè New York, Vetrerie Posaglass, Conad Tirrenia e Paolinelli Costruzioni. L'appuntamento è per martedì 9 luglio, dalle 10 alle 13, presso lo stabilimento Orange Beach di Tirrenia.

"Tutti i ragazzi e le ragazze con disabilità, accompagnati dai loro genitori, potranno vivere un'emozione unica con un'esperienza di mototerapia sulle moto d'acqua - spiega l'organizzatore di 'Sorriso in Moto' Francesco Grillandini - quando mio figlio è stato ricoverato all'Ospedale pediatrico Meyer ho conoscuto persone e famiglie straordinarie, da prendere ad esempio, ponendomi l'obiettivo di aiutare tutti coloro che vivono quotidianamente la disabilità con iniziative che potessero donare gioia e spensieratezza. Ringrazio tutti coloro che permettono di realizzare questo momento di festa, oltre al Cosmopolitan Beach di Tirrenia che mette gentilmente a disposizione la corsia di lancio per la partenza con le moto d'acqua. La manifestazione è libera e gratuita e chiunque può partecipare contattando il 3496938369".

"Una manifestazione di grande sensibilità, organizzata con il solo intento di donare momenti di felicità ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. Iniziative come questa sono molto importanti per ribadire quei valori di generosità e solidarietà ai quali imprese e associazioni del nostro territorio dedicano sempre grande attenzione", dichiara il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.