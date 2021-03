Servizi educativi, da domani sospesa l'attività negli asili nido

In conseguenza dell'entrata in zona rossa della Regione Toscana, i servizi educativi del Comune di Pisa avvisano le famiglie che il servizio degli asili nido sarà sospeso per tutti gli utenti, compresi i bambini con disabilità, da lunedì 29 marzo fino all'inizio delle vacanze pasquali. Negli stessi giorni invece nelle scuole d'infanzia il servizio resterà attivo per i bambini con disabilità e il Comune garantirà il servizio di scuolabus e di refezione, che sarà regolato in base all'organizzazione stabilita dai singoli istituti comprensivi.