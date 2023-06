Impalcature senza protezioni anti-caduta: sospesa l'attività di un cantiere edile

Proseguono da parte dei Carabinieri i monitoraggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili, volti a garantire il rispetto della legge e a contrastare eventuali casi di lavoro irregolare.



Nell’ultima attività di controllo, i militari della Compagnia di Volterra, con il contributo del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno eseguito una verifica all’interno di un cantiere, nel territorio di competenza.



Al termine degli accertamenti, hanno denunciato all’autorità giudiziaria il titolare di un’azienda per la “mancata installazione, lungo le impalcature, di protezioni anti caduta dall’alto”.E' stata disposta la sospensione dell’attività, elevate contravvenzioni per 2.000 euro e sanzioni amministrative per 3.000 euro.