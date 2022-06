Mancano pediatri a Volterra: stop all'attività giornaliera in presenza

“Nonostante si siano messe in atto tutte le procedure per assumere nuovi pediatri, non abbiamo ottenuto il risultato sperato. A questo si aggiungono due pediatri che non hanno rinnovato l’incarico specifico istituito in epoca Covid rivolto ai medici pensionati e la comunicazione della malattia di altri due professionisti. In questo contesto, e vista la necessità di garantire l’attività nell’area nascita della Valdera, oltre 850 parti l’anno, e il normale svolgimento di assistenza in pronto soccorso, dove si registrano circa 10mila accessi all’anno, a Volterra non è più possibile continuare l’attività pediatrica giornaliera in presenza, che è stata sospesa fino allo svolgimento del concorso il cui bando scade il 30 giugno”. E' la comunicazione dell'Asl Toscana Nord Ovest per quanto riguarda l'ospedale del colle etrusco.

“Rimangono invariate le sedute ambulatoriali specialistiche pediatriche di gastroenterologia e pneumologia, nonché l’importante screening di ecografia alle anche che deve essere effettuato su tutti i neonati entro il terzo mese di vita - assicurano dall'azienda sanitaria - sempre in ambito ambulatoriale è stata inserita la visita endocrinologica rivolta alle bambine che soffrono di pubertà precoce e ragazzi con deficit della crescita. Per completare l’offerta assistenziale territoriale a breve partirà l’ambulatorio cardiologico e, a settembre, quello chirurgico specifico per le patologie del canale inguinale”.

“Infine, si ricorda che continua la formazione pediatrica per i medici di pronto soccorso e la possibilità di attivare le consulenze urgenti attraverso la telemedicina e che la presenza sul territorio dei pediatri di famiglia è garantita in maniera capillare. Il nostro impegno - concludono dalla Asl - rimane quello di ricercare tutte le possibili soluzioni perché il servizio venga riconfermato”.