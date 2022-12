Spacciatori nel locale: chiusa una sala giochi

La squadra di polizia amministrativa della Questura di Pisa ha eseguito nella giornata di mercoledì 7 dicembre due provvedimenti inerenti la sospensione temporanea della licenza, ai sensi dell’ art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per altrettanti locali pubblici della città. Nel primo caso la notifica è stata presentata a una sala giochi della periferia: la licenza è stata sospesa per tre giorni, con conseguente chiusura della struttura per analogo periodo. L'adozione del provvedimento si è resa necessaria a seguito dell'arresto effettuato lo scorso 3 dicembre dalla Squadra volanti, nella sala giochi, di un cittadino tunisino in possesso di una notevole quantità di sostanza stupefacente preparata ai fini dello spaccio, e anche a seguito di un precedente controllo all’interno dell’esercizio che aveva permesso di rilevare la presenza di stranieri con precedenti di polizia in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti.

Il secondo provvedimento ha riguardato un kebab della zona delle Vettovaglie, chiuso per tre giorni con decreto di sospensione della licenza relativa al pubblico esercizio e della licenza accessoria di somministrazione di alimenti e bevande. L'adozione del provvedimento si è resa necessaria a seguito della reiterata violazione dell'ordinanza del sindaco circa le disposizioni sull’orario di chiusura. In caso di reiterazione delle condotte censurate, il Questore potrà adottare ulteriori provvedimenti di chiusura temporanea maggiormente afflittivi.