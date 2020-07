Rinnovo della sede Cup: sospese per tre giorni le prenotazioni telefoniche

Da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto compresi non sarà possibile prenotare e disdire esami e visite telefonando allo 050 99 59 95, numero del Cup (Centro unico di prenotazione) per prestazioni ambulatoriali erogate da Aoup ed ex Asl 5 di Pisa. Il servizio sarà sospeso per il tempo strettamente necessario a consentire il rinnovo delle attrezzature tecniche nella sede del Cup; tale rinnovo garantirà, nell'immediato futuro, un importante potenziamento del servizio. Sarà comunque possibile prenotare e disdire agli sportelli Cup di Aoup e ex Asl5, nonché nelle farmacie e nelle sedi delle associazioni di volontariato convenzionate.

