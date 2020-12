Viabilità, sosta gratuita di due ore sui Lungarni per il periodo natalizio

A partire da sabato 5 dicembre fino a mercoledì 6 gennaio 2021 i parcheggi in centro città tornano a essere gratuiti. La Giunta Comunale ha infatti deliberato di sospendere la tariffazione della sosta al pubblico, istituendo la sosta gratuita nei Lungarni Simonelli, Bozzi, Mediceo, Guadalongo, Sonnino, Galilei, piazza Carrara, piazza S.Caterina, piazza S.Antonio.

"Si tratta di una decisione che vuole venire incontro al sistema del commercio cittadino fortemente colpito dall’emergenza derivante dalla pandemia - spiega il sindaco - anche negli anni scorsi avevamo scelto la gratuità della sosta nel periodo natalizio ma quest’anno vi è senz’altro una motivazione in più che ci ha convinti della validità di questa misura straordinaria che possa aiutare a sostenere i settori maggiormente colpiti in questo 2020".

Dalle ore 8.00 alle 20.00, per un periodo massimo di 2 ore da controllare con disco orario, la sosta sarà gratuita nelle giornate di sabato 5, lunedì 7, sabato 12, sabato 19, mercoledì 23, giovedì 24 dicembre e sabato 2 gennaio 2021. Inoltre i parcheggi di piazza Santa Caterina e Sant’Antonio sono gratuiti tutti i giorni fino al 31 dicembre.