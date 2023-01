Mobilità: via libera alla sosta gratuita per 20 minuti in Via Rustichello

“Il 2023 comincia con una buona notizia per le attività di via Rustichello: nel mese di gennaio saranno installati i nuovi parchimetri che permetteranno di usufruire di 20 minuti di sosta gratuita”. Ad annunciarlo, esprimendo soddisfazione, è il presidente del Centro storico di Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli dopo il provvedimento del Comune di Pisa. “Ringraziamo l'assessore Dringoli, il direttore di Pisamo Fiorindi e il comandante della Polizia municipale Messerini per la collaborazione dimostrata e per aver accolto una nostra precisa richiesta, attuando una misura molto attesa da imprenditori e titolari di attività di una strada davvero ricca e vivace dal punto di vista commerciale”.

“Un provvedimento molto importante per agevolare la sosta e favorire quel ricambio di clientela fondamentale per la frequentazione di attività, locali e negozi, e che permetterà anche ai commercianti di via Rustichello e zone limitrofe di contare sulla sosta gratuita temporanea, già adottata in altre aree di Pisa con indiscutibili benefici. Auspichiamo che la maggiore disponibilità di posti auto e la novità introdotta per la regolamentazione della sosta possano consentire una più corretta fruibilità del quartiere e al tempo stesso una maggiore rotazione dei veicoli, in una zona della città molto frequentata e che rappresenta una delle principali porte di accesso al centro di Pisa”.

“Dobbiamo creare le premesse per incrementare l'attrattività di Pisa in ogni periodo dell'anno, sostenendo le occasioni di shopping e la frequentazione delle nostre attività di vicinato - afferma Rutinelli - non solo con nuove iniziative e opportunità, ma anche mettendo in campo le condizioni per consentire una frequentazione dinamica e flessibile della città: il provvedimento va proprio in questa direzione”.