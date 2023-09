Autolinee Toscane informa che oggi, presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di Pisa, sono state presentate due denunce per interruzione di pubblico servizio a carico di altrettanti automobilisti che, lasciando la propria automobile in sosta vietata, hanno bloccato il passaggio dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale.

Il primo fatto si è verificato a Pisa lo scorso giovedì 21 settembre 2023, verso le ore 9.30 del mattino, quando l’autobus di servizio sulla linea Lam Rossa ha dovuto interrompere il servizio alla rotatoria tra viale Cesare Battisti, viale Gramsci e viale Bonaini. Un'autovettura infatti, parcheggiata in sosta vietata sul lato del palazzo ex Provincia, impediva il passaggio del bus diretto in direzione via Pietrasantina-Duomo. Tale interruzione si è protratta per oltre un’ora.

Il secondo episodio si è verificato a Pisa venerdì 22 settembre 2023 dalle ore 18.16 alle 19.15, quando l’autobus che stava svolgendo servizio sulla linea 14 ha dovuto interrompere il servizio presso intersezione via Viviani/via Gaudenzi a causa di un’autovettura parcheggiata in divieto di sosta, sul lato destro secondo il senso di marcia consentito, a fianco dei dissuasori della sosta presenti. Il problema si è risolto solo a seguito dell’intervento della Polizia Municipale di Pisa che ha rimosso il veicolo in sosta. Solo dopo circa un’ora il servizio di tpl è potuto proseguire.