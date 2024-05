Pullman fermo quasi un'ora e mezzo per un parcheggio selvaggio: Autolinee Toscane valuta la denuncia

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare che vi siano i presupposti per intraprendere azione di risarcimento danni per interruzione di pubblico servizio nei confronti del proprietario dell’auto che, parcheggiata in sosta vietata, ha bloccato la Linea bus 4 TPL impedendo il passaggio del bus e costringendo Autolinee Toscane a deviare su altri percorsi gli altri bus in transito.

I fatti sono accaduti sabato 25 maggio in via Cuoco, a Pisa, dove un’auto parcheggiata in zona vietata impediva al bus (della Linea 4 da Stazione a I Passi) di fare manovra per immettersi in via De Santis. Il bus è rimasto così bloccato dalle ore 16:50 alle ore 18:10.

Per evitare tale blocco stradale costituito dall’auto in sosta selvaggia e garantire comunque il servizio TPL, Autolinee Toscane ha dovuto deviare i bus nelle fasce orarie successive lungo percorsi alternativi, fino alle 18.29 quando la situazione è tornata alla normalità a seguito dell’intervento della Polizia Municipale, cosicché è stato possibile ripristinare il regolare servizio di TPL.