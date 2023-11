Autolinee Toscane informa che presenterà formale denuncia presso le competenti autorità per interruzione di pubblico servizio verso quegli automobilisti che, lasciando la propria auto in sosta illegale, hanno bloccato il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico di linea. L'azienda ha provveduto anche ad informare l’amministra comunale, l’amministrazione provinciale di Pisa e la Regione Toscana dell’accaduto e dei disservizi conseguenti a danno degli utenti.

I fatti risalgono al 15 novembre 2023. "Si è verificato - scrive Autolinee - un blocco della circolazione determinato dalla sosta illegale di veicoli a Pisa in corrispondenza della intersezione tra via Garibaldi e via Flamini, dalle ore 13.16 alle ore 14.01". Sono rimasti interdetti i servizi urbani ed extraurbani con funzionalità scolastica per il Complesso Marchesi di Pisa.

Queste le corse coinvolte:

- Linea 190 – bloccata dalle 13.16 alle 14.01

- Linea 70 – bloccata dalle 13.16 alle 14.01

- Linea 50 – bloccata dalle 13.26 alle14.01

- Linea 50 – bloccata dalle ore 13.28 alle ore 14.01

- Linea 80 – bloccata dalle ore 13:33 alle 14:01

- Linea 190 – bloccata dalle ore 13.37 alle ore 14.01

- Linea 13 – bloccata dalle ore 13.50 alle ore 14.01

Oltre al disservizio procurato agli studenti sulle corse direttamente interessate, sono saltate anche tutte le coincidenze al nodo di interscambio del Park Bologna, a Cenaia e a Casine, con grave disservizio per l’utenza scolastica.