Sosta selvaggia: un furgone blocca il passaggio degli autobus per 40 minuti

Autolinee Toscane informa che presenterà denuncia per interruzione di pubblico servizio presso le autorità competenti nei confronti dell’automobilista che ha lasciato il proprio furgone in divieto di sosta impedendo il passaggio dei bus per oltre 40 minuti. Questi i fatti: dalle 13.10 e fino alle 13.50 di lunedì 3 aprile un furgone parcheggiato in via Flamini ha impedito ai bus del trasporto pubblico locale di svolgere il proprio servizio dato che rendeva impossibile la svolta da via Garibaldi verso la stessa via Flamini.

Data l’ora coincidente con l’uscita dalle lezioni di molti studenti, questo ostacolo ha prodotto pesanti ritardi in numerose corse scolastiche, tanto che per il forte ritardo accumulato è stata necessario anche sopprimere la corsa della linea Pontasserchio - Pisa delle ore 14:10. Solo dopo aver richiesto l’intervento della Polizia Municipale, il mezzo è stato rimosso e il servizio di Autolinee Toscane in quella zona è potuto riprendere.