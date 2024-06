Sosta temporanea al teatro di Calambrone: contrarie Lipu Pisa e Wwf Alta Toscana

Lipu Pisa e Wwf Alta Toscana esprimono la loro contrarietà alla scelta votata in Consiglio comunale dalla maggioranza di attivare un'area di sosta temporanea attigua al teatro all'aperto di via Fabrizio De André a Calambrone. "E' possibile - scrivono in una nota congiunta - che sia l’unica soluzione praticabile per risolvere la mobilità estiva? Come può essere definito un luogo degradato una distesa verde in cui oggi i bambini possono giocare liberamente? Qualcuno afferma che si tratterà di un parcheggio provvisorio, ma come sappiamo i provvedimenti provvisori spesso diventano definitivi, inoltre risulta incomprensibile pensare a un parcheggio come strumento per la valorizzazione del territorio".

"Per noi - proseguono - il terreno intorno al teatro di Calambrone potrebbe diventare un’area a servizio della comunità con nuove idonee piantumazioni, panchine, giochi per bambini, attrezzatura fitness, sgambatura cani e pannelli naturalistici. Con l’intervento proposto è lapalissiano che verrà distrutto l’ecosistema del prato il cui valore ecologico e naturalistico è sottovalutato da molti. Infatti, in data 15/4/2024 le nostre associazioni hanno segnalato all’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa la presenza nell’area verde intorno al teatro di Calambrone dell’orchidea selvatica Serapias neglecta (De Notaris 1848) che è una tra le specie vegetali presenti nella normativa CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dell’Unione Europea ed è classificata come 'Quasi minacciata' secondo la classificazione dell’ IUCN (International Union for Conservation of Nature). Siamo pertanto preoccupati che in assenza di studi specifici questa specie o altre tutelate possano essere eliminate con la creazione di un’area di sosta".

Le valutazioni delle associazioni ambientaliste sono anche sulla mobilità: "Un nuovo parcheggio aumenterà il traffico veicolare con un notevole incremento a livello locale dell’inquinamento atmosferico, con possibili effetti negativi a breve termine a carico del sistema respiratorio su coloro che vivono in prossimità dell’area di sosta. Auspichiamo che la Giunta Comunale e il Sindaco - concludono - non approvino la proposta e si impegnino piuttosto a individuare uno spazio in prossimità del ponte sullo Scolmatore da destinare a parcheggio scambiatore, che possa offrire posti auto ma abbia la minor ricaduta possibile sull’ambiente e sui residenti".