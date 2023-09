Da martedì 26 settembre entra in vigore la sosta veloce di 30 minuti in tutte le zone limitrofe a piazza della Repubblica, come noto interessata dai lavori di rifacimento. Ad annunciarlo è Confcommercio Provincia di Pisa, per bocca del suo presidente di Area vasta Alessandro Simonelli: "E' con grande soddisfazione che annunciamo l'avvio della sosta veloce per i parcheggi limitrofi a piazza della Repubblica. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la disponibilità, visto l'obiettivo primario che ci siamo dati, cioè quello di ridurre il più possibile i disagi per le attività commerciali".

"Viene così accolta la nostra richiesta, ovvero quella di estendere il limite di sosta di 30 minuti già previsto in piazza D'Appiano anche nell'ultimo tratto di via Carducci, dall'incrocio con via XXV Aprile all'intersezione con via Roma, in via Roma, via Nazario Sauro e nel primo tratto di via dei Mille, fino all'incrocio con via Don Minzoni. Una misura che permetterà di favorire un maggiore ricambio delle auto in sosta e di parcheggiare con maggiore facilità, che auspichiamo possa attenuare i disagi per le attività che si affacciano sulle piazze e sulle strade vicine, già penalizzate da un intervento sì necessario per rendere più attraente e fruibile il centro, ma fortemente impattante sul tessuto commerciale di Ponsacco" afferma Simonelli.

"Ovviamente l'auspicio è che i lavori procedano il più velocemente possibile" afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Siamo consapevoli dell'importanza dei ritrovamenti dei resti archeologici, ma è altrettanto vero che commercianti e imprenditori devono lavorare e non possono permettersi che gli interventi si protraggano per un tempo eccessivamente prolungato". "Inoltre - aggiunge Favilli - abbiamo richiesto un sostegno fiscale in favore delle attività più penalizzate dai lavori, appena pronta la simulazione che dovranno effettuare gli uffici saremo in grado di annunciare un pacchetto di aiuti".