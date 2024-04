Auto parcheggiate in divieto di sosta: ritardi e corse autobus saltate

Ancora circolazione autobus bloccata dalla sosta selvaggia di alcune auto. Forti ritardi e corse saltate ieri, 28 aprile, come segnalato da Autolinee Toscane che sta valutando tramite i propri legali la possibilità di sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti degli automobilisti che hanno lasciato il proprio veicolo in sosta vietata.

Due gli episodi. Uno a Tirrenia dove in piazza Belvedere intorno alle ore 17 un’autovettura parcheggiata in divieto di sosta ha impedito il transito del bus diretto a Pisa. Solo dopo l’intervento della Polizia municipale e la rimozione della vettura, un'ora dopo, il mezzo del trasporto pubblico locale ha potuto continuare il proprio servizio.

L’altro episodio si è verificato invece in via Cuoco, in località I Passi a Pisa. Anche in questo caso nel pomeriggio, verso le 17, un’auto in sosta vietata ha bloccato i bus del TPL. Alcuni hanno dovuto fare una deviazione, altre tre corse però sono state soppresse. Il blocco è durato fino alle 18 circa.