Educazione fra studenti sulla sostenibilità ambientale: è il progetto 'Spazio Giovani al Centro'

E' stato presentato questa mattina, mercoledì 10 aprile a Palazzo Gambacorti, il progetto 'Spazio Giovani al Centro', risultato vincitore nell'ambito delle attività del Cesvot 'Siete Presente', promosso e finanziato dalla Regione Toscana e Giovanisì in accordo con la presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento delle politiche giovanili e servizio civile universale. Il progetto, che oltre al Comune di Pisa e al Centro San Marco vede coinvolti il Wwf Alta Toscana e l’Associazione Culturale Balalaika e ha come partner Abc Sport, l’Ipsar Matteotti, il Liceo Statale Giosuè Carducci, l’Ente nazionale sordi e la Provincia di Pisa, ha l'obiettivo di creare uno spazio sociale in cui i protagonisti siano i giovani che, con l'aiuto dei volontari, creino un percorso di crescita sul tema della sostenibilità ambientale, lavorando in sinergia con le varie realtà territoriali.

"L'amministrazione comunale è molto soddisfatta di aver intercettato per la prima volta questo contributo e aver stanziato ulteriori finanziamenti rivolti ai giovani - ha dichiarato l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa - per valorizzare e investire sempre di più in iniziative dedicate alle nuove generazioni. Peraltro questo progetto vedrà coinvolti i ragazzi più grandi delle scuole superiori insieme a bambini e ragazzi più piccoli delle secondarie di primo grado, e ci tengo a evidenziare proprio questo aspetto di sinergia e coinvolgimento che a mio avviso è molto importante. Partecipazione, collaborazione e coesione sono valori fondamentali da trasmettere ai nostri giovani, e farlo veicolando un messaggio che sottolinei l'importanza del rispetto dell'ambiente, ha ancora più valore. Così come è altrettanto importante avere degli spazi dedicati ai giovani dove possano ritrovarsi e aggregarsi per collaborare insieme su temi attuali".

"Oggi più che mai - ha affermato Paola Viegi, responsabile del Centro San Marco - è importante sensibilizzare i giovani, che spesso sono demotivati nello studio ma anche nella vita, rendendoli partecipi e responsabili delle proprie azioni. L’amore per il territorio in cui vivono e la conoscenza delle cose reali, difficili e non, della vita quotidiana, devono servire da input per dare entusiasmo in modo che si crei uno spirito di unione e di condivisione, che permetta di creare una continuità di supporto alla realtà sociale del futuro".

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Piero Sbrana vice presidente del Centro San Marco, la socia del centro San Marco Cinzia Pini, il Presidente della Balalaika aps Enrico Fiorini, Agata Mirabella in rappresentanza del WWF, Marcello Marinelli per il Wwf Alta Toscana, Simona Scimeca del Liceo Socio Pedagogico Carducci Pisa e Sandro Sainati maestro della Scuola Tai-Gong.

Il progetto

I giovani protagonisti, produrranno ed elaboreranno una progettualità sostenibile per l’ambiente, per poi trasmettere la conoscenza acquisita ai bambini di due scuole secondarie di primo grado del territorio pisano. Le attività prevedono lezioni e laboratori presso gli spazi del Centro San Marco, per la realizzazione in autogestione di attività di inclusione, attraverso l’attivazione di laboratori creativi ed artistici, di attività motoria e di discipline orientali, di educazione ambientale, all’ascolto e al rispetto reciproco oltre realizzazione di un percorso turistico ambientale. Ciascuna attività prevederà la presenza di un tutor che avrà il compito di formare i conduttori dei gruppi giovanili già esistenti presso il Centro San Marco.

Le lezioni formative, ad opera del Wwf Alta Toscana sul tema ambientale, si svolgeranno presso le Scuole secondarie di secondo grado di Pisa, e verteranno sulla conoscenza e successiva visita guidata dell'oasi del Bosco di Cornacchiaia, area naturale protetta abitata dai grandi Carnivori, in particolare il Lupo. Le attività inizieranno a maggio e si concluderanno a dicembre, con una festa, nella quale tutti i giovani coinvolti, rivolgendosi alla cittadinanza, presenteranno i loro progetti ambientali, mirati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei bambini più piccoli che, a loro volta, esporranno foto oppure dei disegni del bosco della Cornacchiaia presso cui sarà effettuata una visita guidata. La festa conclusiva sarà un momento di restituzione dei lavori prodotti dai partecipanti ma anche un momento di condivisione da parte di tutti gli enti coinvolti e dei volontari.