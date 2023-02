Sicurezza stradale: installato il nuovo guard-rail in via di Cerbaiola

Prosegue l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale: negli ultimi giorni è stato sostituito il guard-rail in via di Cerbaiola, in corrispondenza dell’attraversamento del botro. "Come per altri interventi simili effettuati di recente, in via Buozzi e in località La Fellonica - spiega il sindaco Massimiliano Ghimenti, che ha effettuato un sopralluogo assieme all’assessore ai lavori pubblici Giovanni Sandroni - il nuovo guard-rail garantisce una maggiore sicurezza e risponde anche ad esigenze estetiche. Ha infatti una struttura rivestita in legno che ben si armonizza con il contesto ambientale in cui è inserito".

"La sostituzione del guard-rail fa seguito alla sistemazione della strada a monte di questo intervento - ricorda il primo cittadino - E si tratta di una serie di interventi che permette di meglio servire una zona isolata ma ricca di terreni agricoli ben curati e di alcune abitazioni. L'intendimento, dopo questi interventi, è quello di poter andare a migliorare per tale località anche il servizio rifiuti. Cercheremo quindi di eliminare il punto di prossimità per estendere a tutta la zona il servizio 'porta a porta'. Così il beneficio ambientale sarà doppio, sia in termini di miglioramento della raccolta stessa sia di decoro del territorio, visto che tale percorso è molto apprezzato e frequentato anche da chi ama passeggiare fra i terrazzamenti".