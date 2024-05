Guasto nell'illuminazione pubblica a Marciana: in corso l'intervento di ripristino

E' iniziato l’intervento di sostituzione di 46 corpi illuminanti nella frazione di Marciana. Nella notte fra il 18 e il 19 aprile, infatti, nella frazione si è verificato un guasto al contatore di energia elettrica di E-distribuzione, con la mancanza del neutro che alimenta il quadro elettrico di pubblica illuminazione.

In seguito al suddetto guasto, è stato riscontrato il danneggiamento di 46 corpi illuminanti a LED in varie strade della frazione allacciati al quadro elettrico in questione, con gli alimentatori che sono andati in cortocircuito a causa degli sbalzi di tensione. La riparazione dell’impianto è stata affidata alla ditta specializzata Pierini Impianti S.r.l. con sede in Vicopisano, che ha già provveduto a sostituire 24 corpi illuminanti. I restanti 22 saranno sostituiti all’inizio della prossima settimana.