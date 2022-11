Dalle storie di donne afgane e iraniane la lotta alla violenza sulle 'invisibili'

'Sotto traccia - Storie di donne invisibili' è il titolo dell'evento che si è svolto ieri alla Gipsoteca di arte antica a Pisa, organizzato dal Cug-Comitato unico di garanzia dell'Aoup a cui ha aderito la rete aziendale del Codice rosa. L’incontro è inserito nell’ambito delle iniziative contro la violenza alle donne negli ospedali che fanno parte del network dei Bollini rosa.

Lo scopo era evidenziare, partendo da storie di donne afgane/iraniane a cui vengono negati i diritti basiliari, le criticità legate a situazioni di violenza su donne altrettanto 'invisibili' perché schiave di tratte o marginalità. Una giornalista di guerra (Barbara Schiavulli, direttrice di Radio Bullets) e una donna iraniana attivita per i diritti delle donne (Parisa Soleimana) hanno introdotto l’argomento, mentre una rappresentante delle forze dell'ordine (Lara Danero, viceispettore della Polizia di Stato) e due rappresentanti dell'associazione Dim-Donne in movimento (Tiziana dalle Lucche, responsabile sportello immigrazione Dim e Ana Maria Mengue, educatrice socio-pedagogica nonché presidente Dim) hanno trattato la presa in carico delle vittime.

Sono intervenute anche l'assessore regionale alle politiche di genere Alessandra Nardini e il direttore generale dell'Aoup Silvia Briani. Un incontro duro e importante che, come ha sottolineato Radio Bullets, serve a difendere "le donne invisibili, quelle che ci sfilano accanto, quelle che perdiamo, quelle che hanno bisogno. Perché non importa dove ti trovi, quanto hai studiato o quanti soldi hai. La violenza contro le donne non guarda in faccia a nessuno, che tu sia in Afghanistan, in Iran o in Italia". Barbara Passeri, dipendente Aoup dell’Unità operativa Affari legali, ha prestato la sua voce nella lettura di un racconto di vita vissuta di una donna afghana vittima di violenza.