Obiettivo raggiunto, almeno in parte. Sabato 9 settembre, intorno alle 6 di mattina, gli uomini della Polizia Ferroviaria di Pisa hanno arrestato, per danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e per violazione della misura della libertà vigilata, un 30enne di nazionalità senegalese. Le manette sono scattate dopo che l'uomo, con una tavola di legno rimediata in un cantiere nei pressi della stazione, ha distrutto il parabrezza dell'autovettura di servizio parcheggiata negli appositi spazi.

L'elemento certamente inusuale della faccenda è stato che, una volta preso, il 30enne ha dichiarato di aver compiuto tale gesto perché voleva essere arrestato e recluso al carcere Don Bosco di Pisa. L'uomo è stato giudicato con rito direttissimo ed il giudice, una volta convalidato l’arresto, ha disposto l’invio degli atti al Tribunale di Sorveglianza per la valutazione di una misura più afflittiva.