Spaccata nella sede della Scintilla 1945: ladri ripresi dalle telecamere

"Tanto spavento e parecchia rabbia: cosa pensavano di trovare nella stanza della segreteria o dentro al punto ristoro? Siamo una società dilettantistica. Rinomata e parecchio frequentata, ma niente di più". Trapela tanta amarezza dalle parole con cui la dirigenza della Scintilla 1945, la storica società calcistica che ha la sua sede nel quartiere di Oratoio, racconta la disavventura vissuta nella notte di mercoledì 30 marzo. "Attorno all'1 e mezzo è scattato l'allarme della struttura - è il resoconto dei fatti - i vigili giurati hanno risposto immediatamente allertandoci".

Appena i vigilantes sono giunti sul posto hanno fatto la triste scoperta: "La porta della segreteria è stata divelta con un piede di porco. Una volta dentro, i ladri hanno rovistato ovunque in cerca di denaro. Hanno scaraventato a terra il contenuto di tutti gli armadi e delle scrivanie, senza neppure considerare i computer e la stampante posizionati sui tavoli. Ecco perché riteniamo che gli autori del gesto fossero a caccia di qualche soldo". Privi del bottino sperato, i malviventi hanno forzato anche la finestra del punto ristoro e si sono allontanati con una piccola scatola sperando di aver trovato il denaro cercato. "Ma hanno avuto sfortuna perché non c'era neppure un euro in quel contenitore, che infatti hanno abbandonato poco distante dalla nostra struttura" aggiungono dalla dirigenza della società.

In nottata è arrivata sul posto anche una pattuglia della Questura di Pisa: la società di Oratoio ha provveduto anche a sporgere denuncia. "Fortunatamente il sistema di telecamere di sicurezza ha ripreso gran parte dell'azione dei ladri - spiegano - dalle immagini si capisce che hanno agito almeno in due. Abbiamo consegnato i video alle forze dell'ordine con la speranza che riescano a risalire agli autori". Qualche giorno fa un episodio molto simile nella dinamica è avvenuto nella sede dell'Atletico Cascina, e diverse settimane addietro era toccato al San Frediano Calcio. "Se c'è un filo conduttore in queste vicende, la Polizia saprà individuarlo. A noi adesso spetta rimboccarci le maniche per riparare tutti i danni: si tratta di qualche migliaio di euro, necessari per rimettere in sesto tutta la segreteria e la finestra forzata del punto ristoro. Quattro o cinque anni avevamo subito un altro furto, con esiti ben peggiori: fu rubato tutto il rame dell'impianto di illuminazione".