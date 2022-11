Spaccata al negozio di ottica: furto sventato dall'arrivo delle Guardie di Città

Il danno c'è stato, ma il furto è stato evitato. Il Corpo Guardie di Città ha sventato questa notte, fra il 28 e il 29 novembre, il colpo che ignoti avevano pianificato presso il negozio di ottica 'Pisa Inv', nei pressi del Centro Commerciale Pisanova.

Secondo quanto ricostruito, l'azione è partita all'una e 5 minuti: la postazione informatica della Centrale Operativa del Corpo Guardie di Città ha registrato la segnalazione di allarme intrusione dalla sede dell'esercizio commerciale, così due autopattuglie sono state inviate sul posto per ispezionare lo stabile. Dopo la verifica del perimetro gli operatori hanno notato il danno alla porta a vetri, un buco fatto con un tombino. Sono così partite le comunicazioni di rito, con le guardie che a quel punto hanno iniziato a presidiare l'attività fino all'arrivo della responsabile del punto vendita. Le immagini della videosorveglianza hanno poi certificato che il tempestivo intervento delle pattuglie non ha permesso ai malviventi di introdursi nel negozio.

"Nelle ultime settimane - scrive il Corpo in una nota - è tornato alla ribalta il fenomeno delle spaccate in centro storico, e non solo, con una scia di vetri rotti e furti nelle attività commerciali di Pisa. L'Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città ha intensificato i pattugliamenti ispettivi ai propri clienti più esposti ai rischi di intrusione, furto e danneggiamento". "Il potenziamento dei controlli e un pattugliamento più assiduo - conclude - è servito quindi a scongiurare il ripetersi di nuovi episodi furtivi a danno delle attività cittadine che stanno già facendo i conti con una grave crisi finanziaria causata anche del caro bollette".