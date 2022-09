Spaccano la vetrina del ristorante per rubare in cassa: fermati due pregiudicati

Nella notte di lunedì 5 settembre, intorno alle 3, la Squadra Volanti è intervenuta in piazza Dante in seguito alla segnalazione di danneggiamento della vetrina del ristorante e intrusione di due soggetti. Il forte rumore ha svegliato i residenti che non hanno esitato a chiamare il Numero unico per le emergenze. Il sopralluogo degli agenti, effettuato dopo pochissimi minuti, ha consentito di accertare che la vetrata principale era stata sfondata attraverso il lancio di un tombino asportato dalla vicina via Paoli e dall’interno fuoriusciva ancora del fumo bianco provocato dall’attivazione del sistema di antifurto che è riuscito a mettere in fuga i malviventi.

La visione successiva delle telecamere ha inoltre permesso di immortalare in volto i responsabili, che sono stati immediatamente riconosciuti dagli agenti del nucleo Volanti e messi subito al centro di un’azione capillare di ricerca conclusasi dopo circa un'ora con il loro fermo. Entrambi italiani, i due pregiudicati pisani di 45 e 36 anni dovranno rispondere di concorso in tentato furto aggravato.