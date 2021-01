Spaccia eroina a due giovanissime: arrestato 23enne

I Carabinieri di Pisa, nell'ambito di uno specifico servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno arrestato ieri sera, 8 gennaio, un 23enne per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Nel dettaglio i militari della Sezione Operativa, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Pisa, del Nucleo Cinofili di San Rossore e di una Squadra del Battaglione 'Toscana', hanno sorpreso l'uomo in zona via Cattaneo nell'atto di cedere 2 grammi di eroina a due ragazze del posto, risultate poi essere minorenni.

Il giovane è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. In suo possesso è stata trovata la somma in contanti di poco più di 300 euro, ritenuta provento dello spaccio. Il 23enne è stato quindi trattenuto in camera di sicurezza e verrà giudicato stamani con rito direttissimo.