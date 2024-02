I Carabinieri della Stazione di Pontedera, durante uno dei numerosi controlli del territorio per prevenire e contrastare la microcriminalità, hanno arrestato un 53enne di nazionalità estera, senza fissa dimora ma gravitante in Valdera, per il reato di spaccio di stupefacenti.

I militari, nel pomeriggio di ieri, 8 febbraio, hanno notato nella zona della stazione ferroviaria alcuni movimenti sospetti, procedendo quindi a identificare i due protagonisti. Hanno così riscontrato la vendita, appena avvenuta, di una dose di eroina. L'arrestato, dopo le formalità di rito, nella mattinata odierna, è stato accompagnato davanti all'Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo, all'esito del quale è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Pisa. Per l'acquirente è scattata la segnalazione in Prefettura.