Sicurezza, il sindaco Conti elogia la Municipale: "Fermati due spacciatori su lungarno Pacinotti"

La Polizia Municipale di Pisa "è stata protagonista di un'azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro storico". E' con un post su Facebook che il sindaco Michele Conti, ieri sera 12 febbraio, ha raccontato un'operazione di sicurezza compiuta dal corpo di polizia locale.

"Gli agenti in bicicletta - racconta - hanno intercettato un gruppo di spacciatori di nazionalità straniera in attesa di clienti sulla spalletta di Lungarno Pacinotti. Dopo un tentativo di fuga due stranieri sono stati fermati, denunciati e messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura per le procedure di espulsione".

Un'azione di valore anche dal punto di vista investigativo, riferisce Conti: "I telefoni cellulari dei due risultavano provento di furto denunciato proprio alla Polizia Municipale oltre un anno fa. Contenevano centinaia di messaggi whatsapp scritti e vocali relativi a richieste di stupefacenti, anche molto pressanti, con indicazioni circa il luogo e l'ora. Indicazioni molto preziose per gli agenti del Nosu per capire dove e quando meglio colpire il traffico locale di droga".

"Proseguiremo - ha quindi concluso - con il controllo capillare del territorio per rendere Pisa sempre più sicura".