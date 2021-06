Spaccio in centro: arrestato 22enne nei pressi di Piazza delle Vettovaglie

I Carabinieri lo hanno sorpreso intorno a mezzanotte in possesso di droga e contanti

I Carabinieri di Pisa, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno arrestato intorno alla mezzanotte di stanotte un 22enne. I militari della locale Stazione, insieme ai colleghi del 6° Battaglione di Firenze, lo hanno controllato in vicolo del Vigna, dietro Piazza delle Vettovaglie. Ha tentato per un momento di darsi alla fuga in bicicletta, ma è stato subito fermato.

Al momento della perquisizione è stato sorpreso con 6 involucri termosaldati, contenenti poco più di 2 grammi e mezzo di cocaina, un pezzo di hashish del peso di circa 5 grammi e mezzo e la somma in contanti di 305 euro. Il 22enne è stato quindi trattenuto in camera di sicurezza e giudicato stamani con rito direttissimo.