Spaccia eroina nel capanno degli attrezzi occupato lungo la ciclabile per Marina di Pisa

Una casetta, con tanto di piccolo pollaio con tre galline. Solo che era il capanno degli attrezzi di un altro. E come utensili aveva un giaciglio, 30 grammi di eroina e tutto il necessario per preparare le dosi. Il Nosu della Polizia Municipale di Pisa ha arrestato un 40enne marocchino, pregiudicato, irregolare e disoccupato, accusato di detenzione ai fini di spaccio, invasione di immobili e ricettazione.

Gli agenti sono intervenuti lungo la pista ciclabile verso Marina di Pisa su segnalazione di un residente, che si era accorto che il proprio bene veniva usato da qualcun altro. Gli operatori, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, dopo un primo controllo infruttuoso, sono tornati la mattina successiva, sorprendendo nel sonno il sospettato. In suo possesso sono stati trovati due sacchetti contenenti eroina, per un totale di 30 grammi, più la somma di 115 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Poi i materiali tipici di: bilancina di precisione, sostanza da taglio (bicarbonato), rotoli di carta stagnola e pellicola di cellophane per la preparazione delle dosi. Trovati anche tre telefoni cellulari e una bicicletta da donna quasi nuova; uno dei telefoni, peraltro, è stato già restituito al legittimo proprietario, un anziano signore della provincia di Pisa.

Secondo una stima degli agenti, con la sostanza sequestrata si potevano confezionare circa 200 dosi, per un ricavo di quasi 4mila euro. Nel capanno l'uomo aveva organizzato anche un piccolo pollaio con tre galline. A sottolineare la presenza 'stabile', oltre al giaciglio, c'era un tavolo con numerose derrate alimentari, effetti personali e materiale per la pulizia del corpo. La posizione del capanno, ai margini della pista ciclabile, era un punto ideale per essere raggiunti in maniera del tutto al riparo da occhi indiscreti.