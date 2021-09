Con la cocaina divisa in dosi in centro a Pisa: arrestato 26enne

La Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura di Pisa, nella mattinata di ieri 18 settembre, ha arrestato un cittadino tunisino di 26 anni. Il giovane, in Italia senza fissa dimora, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'indagato è stato sottoposto a controllo dai poliziotti, impegnati in un appostamento nei vicoli del centro storico. Il 26enne è stato così trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina, suddivisa in involucri, e di 470 euro in contanti. E' stato inoltre denunciato per inottemperanza all'ordine del Questore di Pisa, adottato nei mesi scorsi attesa la sua irregolarità sul territorio nazionale di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, così come previsto dal Testo Unico Immigrazione.