Sorpreso mentre spaccia cocaina vicino alla stazione: arrestato

Nella giornata di venerdì 5 aprile gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Pisa hanno arrestato un soggetto, notato nella zona della Stazione di Pisa San Rossore, dove stazionava e si incontrava con persone che giungevano nei pressi di un parcheggio limitrofo.

Il modo circospetto, le circostanze ed i movimenti dei personaggi monitorati hanno consentito ai poliziotti di ipotizzare che il soggetto avesse in corso un'attività di spaccio. Opportunamente controllato, il giovane è stato trovato in possesso di 14 dosi di stupefacente, confezionate singolarmente con involucri di vari colori e dimensioni, pronte quindi per essere smerciate.

Ad un controllo più approfondito, sono risultate essere dosi di cocaina, oltre ad una cospicua somma di denaro divisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria pisana, che ha comminato all’indagato la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa.