Una centrale della droga nelle campagne di Castelfranco di Sotto. E i poliziotti hanno trovato tutto 'apparecchiato'. Da alcuni giorni gli investigatori della Squadra Mobile di Pisa erano sulle tracce di un soggetto di nazionalità albanese di 52 anni, incensurato, dimorante in una casa isolata del comune pisano. Gli agenti, nel tempo, hanno notato un costante andirivieni di soggetti nei pressi dell'abitazione dell'uomo, tanto che in un'occasione erano riusciti persino ad intravedere soggetti che tentavano di occultare dei pacchetti di colore bianco. Così è stata pianificata la perquisizione.

I poliziotti si sono presentanti alla porta con il supporto delle unità cinofile antidroga della Questura di Firenze. L'azione è stata più semplice del previsto: una volta entrati è stato ben presto scoperto che il soggetto aveva allestito un piccolo angolo destinato al taglio e confezionamento della sostanza stupefacente proprio nei pressi dell'ingresso dell'abitazione. Sopra un tavolino era sistemato tutto il necessario, come bilance di precisione, fogli di cellophane e macchine per il sottovuoto, oltre a numerosi panetti di polvere bianca.

Al termine della perquisizione, oltre al materiale per il taglio e confezionamento, la Squadra Mobile ha rinvenuto 628 grammi di cocaina e 1.482 grammi di sostanza sconosciuta, sicuramente utilizzata per il taglio e che potrebbe essere riconducile a nuove tipologie di droghe. I poliziotti hanno formalizzato l'arresto in flagranza di reato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, conducendo il 52enne al Don Bosco di Pisa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.