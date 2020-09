Spaccia eroina e cocaina a Pisa: arrestato 24enne

Sorpreso la notte scorsa mentre cedeva un involucro contenente una dose di cocaina e una di eroina ad un giovane. E' stato arrestato a Pisa dai Carabinieri un 24enne, per spaccio e detenzione di stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di oltre due grammi di cocaina suddivisa in 4 dosi e la somma in denaro di 50 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

