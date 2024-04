Cede droga ad un consumatore: in casa hashish, cocaina e soldi

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato nella serata di venerdì 19 aprile hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ne hanno segnalata un’altra per assunzione di droghe.

I militari si sono accorti di un repentino passaggio di mano, tra due individui, di un pacchetto sospetto. E' scattato così il controllo prima della persona che tratteneva per sé l’involucro risultato contenere una dose di alcuni grammi di hashish, per un uso personale.



Successivamente, gli altri militari, che avevano tenuto sott’occhio il cedente fino alla propria abitazione, hanno effettuato una perquisizione domiciliare dell’appartamento, dove si trovava anche un’altra persona. All’interno sono stati rinvenuti 4 panetti hashish per un peso complessivo di circa mezzo chilogrammo, 40 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 400 grammi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 2.500 euro in contanti.

Al termine dei controlli, la persona che aveva originariamente ceduto la dose di hashish e l’altra trovata nell’abitazione sono state condotte in caserma per le formalità di rito e, al termine, tradotte presso il Carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il cessionario veniva segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.