Sorpreso a spacciare in auto alla Stazione: arrestato un uomo

Un'auto guidata da una donna conosciuta dalle Forze dell'ordine come tossicodipendente che si accosta in via Montanelli, nella zona della Stazione centrale, per far salire un uomo nordafricano. Una scena che ha catturato immediatamente l'attenzione degli agenti della Sezione Narcotici della Questura di Pisa, intenti giovedì 28 gennaio a svolgere il servizio di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'auto è stata bloccata per un controllo, e gli agenti hanno rinvenuto nel giubbotto dell'uomo 39enne un involucro con 3,5 grammi circa di eroina. Inoltre il nordafricano nel calzino aveva un secondo involucro con altri 20 grammi di eroina. La perquisizione degli agenti di Polizia è proseguita nell'appartamento preso in affitto dall'uomo in un B&B cittadino: qui è stato trovato un altro grammo di eroina.

Il nordafricano è stato arrestato e sottoposto al processo direttissimo nella mattinata di venerdì 29 gennaio. L’uomo è risultato anche essere inottemperante all’ordine di uscire dal territorio nazionale come disposto dal Questore di Roma lo scorso 24 ottobre, e pertanto è stato denunciato anche per questo reato. Il Tribunale di Pisa ha convalidato l’ arresto, rinviando il dibattimento al prossimo 11 febbraio, con sottoposizione dell'uomo alla misura cautelare del divieto di soggiorno in Pisa.