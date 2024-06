Spaccio di eroina nel parco vicino la scuola, con 30mila euro di droga anche un minorenne

Da diversi giorni, gli uomini e le donne della Squadra Mobile di Pisa monitoravano alcuni movimenti sospetti che avvenivano nella zona di Putignano. Molti residenti avevano segnalato infatti la presenza di alcuni soggetti che si muovevano con fare circospetto, sfrecciando spesso a bordo di monopattini. Dopo alcuni servizi riservati di osservazione e pedinamento, gli investigatori della Questura di Pisa sono riusciti a comprendere che spesso i soggetti sospetti si nascondevano nel parco adiacente alla scuola Gamerra di via Ximenes, dove armeggiavano in un angolo dei giardinetti lontano da sguardi indiscreti.

Negli scorsi giorni, gli operatori hanno deciso di attivare un controllo a sorpresa. L'azione ha portato i risultati sperati: due soggetti sono stati sorpresi mentre erano appartati nel parco adiacente alla scuola, intenti nel confezionamento di dosi di sostanza stupefacente. I due hanno tentato una precipitosa fuga, ma sono stati subito fermati e messi in sicurezza dai poliziotti. Le ricerche sul posto hanno permesso il rinvenimento di più di 400 grammi di eroina, oltre a materiale utile al confezionamento e allo spaccio della sostanza. Sono stati sequestrati anche un coltello a serramanico e alcuni telefoni cellulari.

La droga sequestrata avrebbe consentito di confezionare più di duemila dosi singole di eroina, per un valore di mercato, allo spaccio al minuto, di circa 30mila euro. Pertanto, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa e la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, si procedeva all’arresto in flagranza dei due soggetti, risultati essere un noto pregiudicato di origini tunisine dimorante a Pisa ed un minorenne, privo di precedenti penali, di fatto senza fissa dimora.