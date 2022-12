Spaccio ed escrementi a terra con minorenni in casa: degrado in un'abitazione popolare a I Passi

Droga consumata, escrementi a terra, in casa figli minorenni. Una situazione di degrado e spaccio in un appartamento di edilizia popolare nel quartiere I Passi è stata scoperta e interrotta grazie alle indagini della Polizia di Prossimità della Polizia Municipale di Pisa, coordinati dall'spettore Maria Elena Franceschini.

Secondo quanto emerso, da qualche tempo giungevano al Comando segnalazioni di strani e continui movimenti in un alloggio Apes del quartiere, assegnato ad una donna italiana con figli minorenni. Successivi accertamenti hanno portato a scoprire l'effettiva presenza di persone non autorizzate a dimorare nell'immobile. All'ennesimo controllo di ieri, 16 dicembre, eseguito dagli uomini di Prossimità e Nosu coordinati dal Commissario Paolo Migliorini, la svolta definitiva: nell'appartamento sono state trovate quattro persone estranee, due di origine tunisina, un peruviano ed una donna italiana, in compagnia del bimbo più piccolo della legittima assegnataria, sul momento assente. Sul pavimento della camera da letto c'erano avanzi di stupefacenti consumati. Escrementi in quasi tutti i locali, compresa la cucina.

E' così scattata la perquisizione domiciliare e delle persone presenti. Sono stati rinvenuti alcuni grammi di hashish, una bilancina elettronica di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nel telefono del tunisino 40enne, pregiudicato e irregolare, sono stati trovati messaggi con appuntamenti concordati per il pomeriggio stesso con clienti per la cessione di discrete quantità di cocaina. Fra i luoghi citati di ritrovo per lo spaccio c'era la zona de I Passi. Gli agenti, sostituendosi allo straniero, si sono presentati ad uno degli appuntamenti sorprendendo una vecchia conoscenza, tossicodipendente, alla ricerca di sostanze. Egli ha confermato l'abituale attività di spaccio del tunisino, suo fornitore da oltre un anno.

Le persone estranee rinvenute nell'appartamento di proprietà comunale sono state denunciate per occupazione abusiva di edifici, mentre il tunisino anche per il reato di spaccio di stupefacenti. Polizia di Stato e Carabinieri hanno poi provveduto alle procedure di espulsione dello straniero, scortando il soggetto fino a Gorizia da dove sarà rimpatriato verso il paese di origine. Informati dei fatti anche l'azienda Apes, i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni di Firenze, per i possibili provvedimenti da adottare visto il coinvolgimento di minori.